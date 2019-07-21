Во Львове 94-летняя женщина четыре часа терроризировала избирательный участок во время парламентских выборов 2019.

Внеочередные выборы в Верховную Раду не обошли избиратели, чье поведение может сделать их “звездами YouTube”.

В сети появилось видео, на котором 94-летняя женщина во Львове начала рвать и есть свои бюллетени.

Сообщается, что женщина скандалила почти четыре часа. А устроила она “концерт” из-за того, что ей не разрешили бросить бюллетени в общую урну для голосования.

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Причина в том, что женщина внесена в список избирателей, кто не способен самостоятельно передвигаться и должен голосовать на дому.

Напомним, на одном из избирательных участков Николаева мужчина решил снять штаны и трусы перед тем, как вкинуть бюллетень в урну.