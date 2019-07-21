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В Мариуполе избиратель прикрепил к бюллетеню презерватив

В Мариуполе недовольный избиратель испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив.

В Мариуполе избиратель прикрепил к бюллетеню презерватив

В Мариуполе на одном из избирательных участков мужчина испортил бюллетень, написав на нем “Меньшего зла нет”. Кроме того, недовольный избиратель прикрепил к бюллетеню презерватив.

Мужчина объяснил свое решение тем, что на этих парламентских выборах ни один из кандидатов в одномандатном округе не вызывает у него доверия.

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– И так как для меня это “выбор без выбора”, но как сознательный гражданин я не могу проигнорировать выборы, то решил выразить свою позицию в такой жесткой, но и, одновременно саркастической форме, – рассказал он.

При этом избиратель бюллетень для голосования за партию портить не стал и проголосовал по правилам.

Как известно, графа “против всех” из избирательных бюллетеней исчезла 18 ноября 2011 года.

Факты ICTV продолжают следить за ходом событий во время выборов. Оперативные новости вы можете прочитать в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

Источник: 0629

Фото: 0629

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