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Теперь живите с этим – реакция соцсетей на выборы в Верховную Раду

21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на парламентские выборы.

Теперь живите с этим – реакция соцсетей на выборы в Верховную Раду

Многих пользователей на выборах в Верховную Раду удивило то, что Партия Шария набрала более 3% по результатам экзит-пола.

Некоторые же считают, что у некоторых народных депутатов наконец-то начнется спокойная жизнь и они вернутся к повседневным заботам.

Некоторые пользователи уже отреагировали на желание Святослава Вакарчука стать премьер-министром и не против занять его место в Океане Ельзи.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

В общем, в сети не перестают шутить, но есть и те, кто пишет более серьезные посты.

К слову, по результатам экзит-пола 2019 в Верховную Раду попадают пять политических партий.

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