В Днепре на одном из избирательных участков неиспользованные бюллетени порубили топором.
На одном из избирательных участков Днепра неиспользованные бюллетени утилизировали топором.
На видео видно, как мужчина для погашения бюллетеней использует топор. Хотя обычно для этого берут ножницы.
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Согласно закону, погасить неиспользованные избирательные бюллетени нужно путем отделения правого нижнего угла бюллетеня.
Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019 онлайн.
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