Иванка Трамп допустила ошибку, когда хотела поздравить нового премьер-министра Великобритании с должностью.

Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя Бориса Джонсона с его новым креслом премьер-министра Великобритании.

Дочь американского президента допустила ошибку в своем сообщении в Twitter. Дело в том, что Иванка Трамп назвала Джонсона новым “премьер-министром объединенного Кингстона” (United Kingston), хотя имела в виду Соединенного Королевства (United Kingdom).

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Из-за этой ошибки, которую сразу же подняли на смех в сети, многие комментаторы вспоминают ляп Трампа, когда тот назвал принца Уэльского (Prince of Wales) “принцем китов” (Prince of Whales).

К слову, в соцсетях до сих пор смеются с выступления Дональда Трампа на праздновании Дня независимости в Вашингтоне.

Фото: ivankatrump