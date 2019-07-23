PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя Джонсона с премьерством

Иванка Трамп допустила ошибку, когда хотела поздравить нового премьер-министра Великобритании с должностью.

Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя Джонсона с премьерством

Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя Бориса Джонсона с его новым креслом премьер-министра Великобритании.

Дочь американского президента допустила ошибку в своем сообщении в Twitter. Дело в том, что Иванка Трамп назвала Джонсона новым “премьер-министром объединенного Кингстона” (United Kingston), хотя имела в виду Соединенного Королевства (United Kingdom).

Читайте: Трамп заявил о смерти Шварценеггера. Актер отметил, что еще здесь

Из-за этой ошибки, которую сразу же подняли на смех в сети, многие комментаторы вспоминают ляп Трампа, когда тот назвал принца Уэльского (Prince of Wales) “принцем китов” (Prince of Whales).

К слову, в соцсетях до сих пор смеются с выступления Дональда Трампа на праздновании Дня независимости в Вашингтоне.

Фото: ivankatrump

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Друг Украины и сторонник Brexit: что известно о Борисе Джонсоне
Борис Джонсон: с какими проблемами столкнется премьер-министр Великобритании
Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк – СМИ
16 человек из окружения Трампа контактировали с РФ во время предвыборной кампании – СМИ
Провал кабинета Мэй и крах экономики – что значит отставка Джонсона
Конфликт в Великобритании: как повлияет на Украину и будет ли холодная война
В Британии назначили нового главу МИД. Кто заменит Джонсона
Карточный домик Мэй разваливается. К чему приведет отставка Джонсона
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка