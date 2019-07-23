В сети стало вирусным видео, на котором студент стал перед президентом РФ Владимиром Путиным во время фотосессии. Факты ICTV собрали реакцию пользователей на курьезную ситуацию.

Президент России Владимир Путин встретился со студентами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.

Финалом встречи стала фотосессия, во время которой один из студентов стал прямо перед Путиным и перекрыл его, поскольку выше, чем глава РФ.

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Видео быстро стало вирусным и вызвало множество шутливых версий случившегося со студентом после конфуза с Путиным.

Ранее Факты ICTV писали, что в британском супермаркете обнаружили кусок мяса, который очень похож на Владимира Путина.