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Высокий студент затмил Путина на фото – сеть “скорбит”

В сети стало вирусным видео, на котором студент стал перед президентом РФ Владимиром Путиным во время фотосессии. Факты ICTV собрали реакцию пользователей на курьезную ситуацию.

Высокий студент затмил Путина на фото – сеть “скорбит”

Президент России Владимир Путин встретился со студентами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.

Финалом встречи стала фотосессия, во время которой один из студентов стал прямо перед Путиным и перекрыл его, поскольку выше, чем глава РФ.

Читайте: Многочасовой стендап: фотожабы на прямую линию с Путиным

Видео быстро стало вирусным и вызвало множество шутливых версий случившегося со студентом после конфуза с Путиным.

Ранее Факты ICTV писали, что  в британском супермаркете обнаружили кусок мяса, который очень похож на Владимира Путина.

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