Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области Короля Артура. Эта новость вызвала в сети бурную реакцию.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области, распоряжением №240/2019.

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Новость об увольнении Короля Артура, конечно, не осталась незамеченной пользователями сети, которые тут же взялись иронизировать на эту тему.

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