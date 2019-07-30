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Напряглись остальные рыцари круглого стола: сеть об увольнении Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области Короля Артура. Эта новость вызвала в сети бурную реакцию.

Напряглись остальные рыцари круглого стола: сеть об увольнении Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области, распоряжением №240/2019.

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Новость об увольнении Короля Артура, конечно, не осталась незамеченной пользователями сети, которые тут же взялись иронизировать на эту тему.

Ранее Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на парламентские выборы.

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