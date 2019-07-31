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Я шо, памятник, чи шо? Зеленский отказался от своего гипсового бюста

Владимир Зеленский отказался принимать в подарок свой гипсовый бюст.

Я шо, памятник, чи шо? Зеленский отказался от своего гипсового бюста

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения аэропорта в Черкассах и отказался принять в подарок от журналистки свой гипсовый бюст.

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К слову, на бюсте виден след от поцелуя.

– А где вы это взяли? Это ужас. Я видел в интернете! Не надо мне передавать. Зачем мне? Мне не нужно. Я шо, памятник, чи шо? – сказал президент.

Глава государства призвал больше такого не делать.

Напомним, 26 июля Зеленский сфотографировался со школьниками во время перелета в Одессу.

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