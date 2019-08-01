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Простой пример по математике вызвал спор в сети

Пользователи Twitter разделились на два лагеря из-за простого математического примера.

Простой пример по математике вызвал спор в сети

Пользователь Twitter опубликовал школьный пример по математике: 8/2(2+2) = ?

Комментаторы пришли к разным решениям. У одних в ответе получилось 16, у других — 1. Причиной разногласий стал порядок умножения и деления.

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Оба лагеря тут же накинулись называть друг друга неграмотными в математике.

Однако на самом деле проблема заключается в нотации – авторы примера забыли расставить скобки. Из-за этого правильных ответов получилось два.

Ранее Факты ICTV писали, что во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Арнольд Шварценеггер мертв. Однако актер отметил, что все еще здесь.

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