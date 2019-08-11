11 августа в Украине отмечают День строителя. Факты ICTV собрали семь курьезных случаев, когда у мастеров на все руки что-то шло не так.

Ремонт – дело сложное, что своим примером доказывают горе-строители. Факты ICTV собрали семь случаев, когда люди нанимали строителей и жалели об этом.

Батарея на окне

Говорят, что через окно выходит все тепло. Мастер решил оригинальным способом исправить это и прикрепил батарею, словно штору. К сожалению, автор этого шедевра пожелал остаться неизвестным. Мы б наняли этого умельца для утепления редакции. 😉

Фото: minuteman/pikabu

Когда семь раз отрезал

Семь раз отмерь, один раз отрежь – так гласит всеми известная поговорка. Но, кажется, строитель немного перепутал давнюю мудрость и семь раз отрезал и один раз отмерил. Зато почти цветочек получился, строителя-романтика не часто встретишь.

Фото: BronzeOne/reddit

Два зеркала в одном

Разделяй и властвуй, вот строитель и разделил. Ну что тут сказать – каждый художник видит по-своему. Зато теперь в ванной не только батарея, но и сразу два зеркала.

Фото: minuteman/pikabu

Читайте: День строителя: лучшие поздравления с праздником

По ступенькам в дверь

Вот так спускаешься и сразу дверь. И ходить никуда не надо, очень удобно. Кстати, спасибо мастеру за то, что хотя бы дверь не в другую сторону открывается.

Фото: pinimg.com

Пытка для перфекциониста

Они сошлись волна и камень, стихи и проза, плитка с плиткой… Наверное, так строитель видит отношения Ленского и Онегина. В общем, наш вам совет: никогда не нанимайте строителя-литературознавца.

Фото: minuteman/pikabu

Разносторонние окна

А ваши окна так умеют? Готовы поспорить, что нет. Когда заказал строителю ремонт с изюминкой, чтоб было не как у всех ,и задание выполнено.

Фото: i.pinimg.com

Розетка в душе

Такого вы еще не видели, новинка сезона – два в одном, душ и розетка. Мойся и заряжай телефон – практичность в каждом сантиметре. Правда, током может коротнуть, но то ничего, главное удобство.

Фото: i.redd.it

К слову, а для тех, кому повезло со строителем, Факты ICTV собрали лучшие поздравления с этим праздником.