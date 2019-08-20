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Трамп пообещал не строить золотой небоскреб в Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал коллаж, на котором среди деревянных домов в Гренландии возвышается небоскреб Trump Tower.

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пошутил о планах построить свои небоскребы в Гренландии.

Читайте: Гренландия не продается! Датские политики отреагировали на планы Трампа

В соцсети Twitter Трамп опубликовал фотоколлаж, на котором среди низеньких аутентичных зданий Гренландии возвышается золотой 64-этажный небоскреб с надписью Trump.

— Обещаю не делать этого в Гренландии, – подписал пост Трамп.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил желание купить Гренландию.

Фото: Dreamstime

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