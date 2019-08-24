В ОАЭ женщина подала на развод из-за того, что муж своей добротой “превратил ее жизнь в ад”.

В Объединенных Арабских Эмиратах решила развестись с мужем и все потому, что он никогда с ней не спорил и делал все, что попросит.

В иске, который поступил в шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра, говорится, что женщина чувствует себя “задушенной любовью мужа”, и что тот помогал убирать ей дом.

– Я скучаю по одному дню спора, ведь теперь это кажется невозможным с моим романтичным мужем. Он всегда прощал меня и осыпал подарками. Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не эта беспроблемная послушная жизнь, — рассказывает она.

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Мужчина против развода и попросил суд посоветовать жене отозвать дело.

– Просто хотел быть идеальным. Несправедливо судить о браке с первого года, все учатся на своих ошибках, — сказал он.

Пока суд отложил рассмотрение дела, чтобы дать паре время на примирение.

К слову, ученые выяснили, что брак и рождение детей делают женщин несчастными.

Источник: Khaleej Times