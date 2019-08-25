Королева Великобритании Елизавета пожаловалась на президента США Дональда Трампа за то, что его вертолеты испортили газон возле Букингемского дворца.

Королева Елизавета пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа.

По ее словам, вертолеты президента и его сопровождения испортили газон возле Букингемского дворца во время его визита в июне.

– Идите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена, – сказала королева.

Тогда вертолет, в котором находились Трамп и его жена Меланья, сел напротив дворца, а рядом с ним – вертолет сопровождающих.

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После посещения резиденции посла США в Великобритании Трамп вернулся назад на вертолете, который опять посадили на газон у дворца.

Напомним, в июле 2018 года Елизавета II более 10 минут ждала прибытия Трампа и его жены Мелании возле Виндзорского замка.