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Королева Елизавета пожаловалась на Трампа за испорченный газон

Королева Великобритании Елизавета пожаловалась на президента США Дональда Трампа за то, что его вертолеты испортили газон возле Букингемского дворца.

королева Елизавета

Королева Елизавета пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа.

По ее словам, вертолеты президента и его сопровождения испортили газон возле Букингемского дворца во время его визита в июне.

– Идите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена, – сказала королева.

Тогда вертолет, в котором находились Трамп и его жена Меланья, сел напротив дворца, а рядом с ним – вертолет сопровождающих.

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После посещения резиденции посла США в Великобритании Трамп вернулся назад на вертолете, который опять посадили на газон у дворца.

Напомним, в июле 2018 года Елизавета II более 10 минут ждала прибытия Трампа и его жены Мелании возле Виндзорского замка.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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