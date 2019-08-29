Подходит к концу первое заседание Верховной Рады ІХ созыва, которое не осталось без внимания пользователей социальных сетей.

29 августа началось первое заседание Верховной Рады ІХ созыва, которое ознаменовалось своей насыщенностью.

Президент Украины Владимир Зеленский решил оставить Арсена Авакова на посту министра МВД.

Сразу несколько народных депутатов попали в неловкие ситуации из-за своих СМС-сообщений, которые они писали во время заседания.

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Также Рада успела проголосовать за множество кадровых решений, а кто-то в это время еще успевал делать селфи.

Однако все события первого дня работы парламенты точно подтолкнули украинцев зайти в социальные сети и написать свое видение ситуации, пускай оно и иногда ироничное.























Похмелье в парламенте и матерные СМС – первый день Рады глазами соцсетей / 6 фотографий

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