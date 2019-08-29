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Похмелье в парламенте и матерные СМС – первый день Рады глазами соцсетей

Подходит к концу первое заседание Верховной Рады ІХ созыва, которое не осталось без внимания пользователей социальных сетей.

Похмелье в парламенте и матерные СМС – первый день Рады глазами соцсетей

29 августа началось первое заседание Верховной Рады ІХ созыва, которое ознаменовалось своей насыщенностью.

Президент Украины Владимир Зеленский решил оставить Арсена Авакова на посту министра МВД.

Сразу несколько народных депутатов попали в неловкие ситуации из-за своих СМС-сообщений, которые они писали во время заседания.

Читайте: Верховная рада ІХ созыва собралась на первое заседание (ОНЛАЙН)

Также Рада успела проголосовать за множество кадровых решений, а кто-то в это время еще успевал делать селфи.

Однако все события первого дня работы парламенты точно подтолкнули украинцев зайти в социальные сети и написать свое видение ситуации, пускай оно и иногда ироничное.

Похмелье в парламенте и матерные СМС – первый день Рады глазами соцсетей / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.

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