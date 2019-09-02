В российском поселке для школьников организовали концерт с песнями алкогольной тематики.
В российском поселке Новосинеглазово (Челябинская область) произошел курьез во время поздравления школьников с Днем знаний 2 сентября.
Местная кавер-группа исполнила для детей песню Григория Лепса Рюмка водки, которая, как известно, алкогольной тематики.
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“Взрослый” концерт для школьников прошел перед местным Домом культуры. Родителей увиденное возмутило, что можно понять по гневным комментариям под видео.
Напомним, недавно россияне у мусорного контейнера дрались за просроченные бургеры.
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