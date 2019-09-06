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Выпил коньяк и съел продукты: в Одессе горе-вор не смог ограбить квартиру

В Одессе грабитель не смог убежать из квартиры до приезда полиции и решил съесть продукты и выпить коньяк владельца жилья.

Выпил коньяк и съел продукты: в Одессе горе-вор не смог ограбить квартиру

Полицейские Одессы задержали неоднократно судимого 28-летнего злоумышленника, который пытался ограбить квартиру одного из местных жителей.

После неудачи горе-вор решил выпить коньяк и съесть продукты, которые находились в помещении, а уже после этого сдался правоохранителям.

Мужчине почти удалось ограбить квартиру, но ее владелец вернулся и понял, что в доме кто-то есть, когда не смог открыть дверь.

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– Осознав, что попался, правонарушитель решил бежать через окно. Для этого он взялся мастерить канат из полотенец и простыней. А когда подручные материалы закончились, вспомнил, что убежать не удастся, потому что квартира находится на 13 этаже, – говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 УК Украины (Кража).

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

К слову, в Одессе на детской площадке задержали испуганного барана.

Источник: Нацполиция

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