Комики из Дизель шоу рассказали, как часто любят делить украинцев и спели об Украине.
В Дизель Шоу считают, что уже давно пора не делить украинцев, а объединять их.
Ведь когда играет сборная Украины по футболу, за нее болеют и те, кто за Динамо, и те, кто отдают предпочтение Шахтеру.
– Для нас самое главное, что Украина живет, цветет и всегда будет в наших сердцах, мыслях и песнях, – сказали комики Дизель Шоу во время выступления.
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После этого актеры Дизель Шоу вышли на сцену в вышиванках и спели песню об Украине.
К слову, в Дизель Шоу пофантазировали о поведении человека, которого впервые оставляют с младенцем.
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