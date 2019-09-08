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Как украинцы выбирают место для отпуска по отзывам в интернете – Дизель шоу

Комики Дизель шоу придумали список отзывов об отдыхе, которые читают украинцы, делая свой нелегкий выбор.

дизель шоу

В Дизель шоу представили список смешных отзывов, которые читают украинцы, выбирая куда же отправиться в отпуск.

– Отдыхал в Египте, у отеля три звезды. Питание – ужас, пляж – далеко, номера не убирают, халаты и тапочки такие, что не хочется украсть. Уезжая, забрал одну звезду с вывески, – говорится в одном из отзывов.

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Другой комментатор не помнит ничего о море и пляже, но помнит Dute Free – его и рекомендует.

– Отдыхал в Болгарии. Море холодное, пляжи грязные, отель ужасный, в номерах тараканы. Жену не пустили в страну. Отдохнул супер! Советую, – говорится в другом отзыве.

Ранее актеры Дизель шоу шутили на тему аренды жилья в Киеве.

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