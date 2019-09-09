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Ремонт, секс и кобыла: как соседи чуть не довели мужчину до безумия

Актеры Дизель шоу не остались в стороне шумных соседей, поэтому долю шуток получили, как любители ремонта, так и любители громкого секса.

Ремонт, секс и кобыла: как соседи чуть не довели мужчину до безумия

Главному герою, который только вернулся с ночной смены, не дают уснуть чересчур громкие соседи. Одни затеяли ремонт, после этого другие решили за стеной заняться сексом.

Читайте: Автобусный тур в ад: как муж и жена испортили себе отпуск

В итоге у мужчины терпение лопнуло. Что из этого получилось – смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

Ранее комики Дизель шоу придумали список отзывов об отдыхе, которые читают украинцы, делая свой нелегкий выбор.

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