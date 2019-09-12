11 сентября над Тверью (РФ) пролетел самолет со святой водой, иконами и мощами местных святых.

11 сентября в Твери прошел День трезвости. По этому случаю, над городом пролетел самолет со святой водой, иконами Неупиваемая чаша и Иоанна Предтечи и мощами местных святых.

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Тверь решили окропить, чтобы избавить местных жителей от пьянства и блуда. Для этого потребовалось 70 литров святой воды.

По словам священника Александра Горячева, в городе есть случаи “чудесного избавления от пьянства”.

– Хотите — верьте, хотите — нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал, – рассказал он.

К слову, в российском поселке для школьников