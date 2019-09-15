Актеры Дизель шоу представили сцену, как абсолютно разные по социальному статусу и возрасту люди пытались найти общий язык в клубе знакомств.

Дизель шоу открыло свой клуб знакомств, в который пожаловали достаточно яркие, но абсолютно разные персонажи, среди них сексуальная блондинка, девственник, старик, бабушка и герой-любовник.

Читайте: Дизель шоу: как гондольер испортил романтическое свидание

Собравшийся активно пытаются найти себе пару по интересам, возрасту и гороскопу.

Найдут ли себе пару участники в клубе знакомств – смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

Напомним, комики Дизель шоу придумали список отзывов об отдыхе, которые читают украинцы, делая свой нелегкий выбор.