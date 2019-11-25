На ферме в Подмосковье коровам показали летнее поле через очки виртуальной реальности.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что сотрудники фермы совместно с IT-специалистами решили изучить влияние виртуальной реальности на производительность коров и адаптировали для них VR-очки.

Архитекторы виртуальной реальности создали специально для коров программу имитации летнего поля.

После первого теста у коров снизилась тревожность и улучшилось настроение.

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По мнению исследователей, положительный эмоциональный фон позволит увеличить количество молока.

Они продолжат изучать влияние VR-очков на коров, и при сохранении положительной динамики они собираются таким образом модернизировать молочное производство в России.

К слову, ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова установили, что люди, страдающие шизофренией, отдают предпочтение котам и кошкам в качестве домашних животных.

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области