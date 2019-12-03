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Премию за худшее описание секса дали за “привкус сырой рыбы” и обезьянок

В Британии выбрали лауреатов премии Bad Sex Awards, присуждаемой писателям за худшее описание секса.

Премию за худшее описание секса дали за “привкус сырой рыбы” и обезьянок

Литературный журнал Literary Review назвал победителей премии Bad Sex Awards за худшее описание секса в книге.

Лауреатами стали француз Дидье Декуен и британец Джон Харви.

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В своей книге Среди садов и тихих заводей Декуен описывает сцену так:

Землистый привкус поразил ее. Когда Кацура был жив и когда его член расправлялся во рту Миюки, у него был вкус сырой рыбы, молодых и теплых побегов бамбука, а когда он наконец выливался соками, то по вкусу напоминал свежий миндаль. А сейчас тот же самый член под языком Миюки был безвкусным, как ил в храмовых прудах Хэйан-ке, когда работники Службы садов и пойм осушали их, перед тем как очистить.

Джон Харви получил новую премию за роман Мир, в котором пишет:

Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную извилистость. Ее глаза были голодными. Как и его собственные, они горели огнем и желанию. Более жаркие, более чем тропические: они вдвоем приближались к экватору. Они обнялись так, будто этим насильственным содержанием они могли сварить друг друга.

Ранее Факты ICTV писали, что известный украинский музыкант Евгений Филатов снялся для обложки книги Дилер реальности болгарского писателя Николаса Димитрова.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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