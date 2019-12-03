В Британии выбрали лауреатов премии Bad Sex Awards, присуждаемой писателям за худшее описание секса.

Литературный журнал Literary Review назвал победителей премии Bad Sex Awards за худшее описание секса в книге.

Лауреатами стали француз Дидье Декуен и британец Джон Харви.

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В своей книге Среди садов и тихих заводей Декуен описывает сцену так:

Землистый привкус поразил ее. Когда Кацура был жив и когда его член расправлялся во рту Миюки, у него был вкус сырой рыбы, молодых и теплых побегов бамбука, а когда он наконец выливался соками, то по вкусу напоминал свежий миндаль. А сейчас тот же самый член под языком Миюки был безвкусным, как ил в храмовых прудах Хэйан-ке, когда работники Службы садов и пойм осушали их, перед тем как очистить.

Джон Харви получил новую премию за роман Мир, в котором пишет:

Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную извилистость. Ее глаза были голодными. Как и его собственные, они горели огнем и желанию. Более жаркие, более чем тропические: они вдвоем приближались к экватору. Они обнялись так, будто этим насильственным содержанием они могли сварить друг друга.

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