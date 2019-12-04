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Трамп обиделся на шутку Трюдо и со скандалом покинул саммит НАТО

Мировые лидеры пошутили над длинной импровизированной пресс-конференцией президента США Дональда Трампа в Букингемском дворце.

Трамп обиделся на шутку Трюдо и со скандалом покинул саммит НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон во время приема в Букингемском дворце посмеялись над президентом США Дональдом Трампом.

Хотя имени Дональда Трампа никто не называет, но СМИ предположили, что мировые лидеры обсуждают именно его длительную импровизированную пресс-конференцию.

– Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция продолжалась 40 минут. О, да, да, да. Он объявил – сказал Трюдо.

После этого что-то в ответ ему сказал Эммануэль Макрон, но его слов не было слышно.

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Кроме того, к Эммануэлю Макрону также обратился Борис Джонсон:

– Так вот почему вы опоздали? – спросил он.

В конце видео также видно, как Джастин Трюдо делает жест рукой в ​​сторону Дональда Трампа и говорит:

– Вы бы видели, как отпали челюсти его команды.

Дональд Трамп резко отреагировал на видео и назвал Трюдо двуликим, после чего отменил пресс-конференцию и прервал свое участие в саммите НАТО.

К слову, недавно пользователи соцсетей раскритиковали снимок Рокки Бальбоа с лицом Дональда Трампа, который опубликовал президент США.

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