Танцы со звездами: реакция Дизель шоу на третье место Булитко

Актеры Дизель шоу с юмором поздравили свою коллегу Викторию Булитко с третьим местом на шоу Танцы со звездами 2019.

Коллеги по Дизель шоу, чтобы утешить Викторию Булитко, посоветовали ей поехать куда-нибуть к морю и подкрепить свое трьете место в Танцых со звездами 2019 бронзовым загаром.

Предлагали залить горечь поражения алкоголем, а еще лучше – не выступать сегодня и дали пригласительный на третье место в третьем ряду.

Читайте: Булитко вместе с Дикусаром – как отреагировали актеры Дизель шоу

Что из этого вышло – смотрите в новом выпуске Дизель шоу!

Напомним, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар прошли в финал шоу Танцы со звездами 2019 и заняли в итоге третье место.