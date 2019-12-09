Из тяжелоатлеток в стриптизеры – Дизель шоу и Вирастюк показали реформы в спорте

Актеры Дизель шоу пофантазировали на тему того, как решили расформировать женскую сборную по тяжелой атлетике в пользу стриптиза и к чему это привело.

На сцене Дизель шоу показали, как сотрудник Министерства молодежи, культуры и спорта пришел к тренеру женской сборной по тяжелой атлетике, чтобы расформировать ее.

Однако ему не понравилось такое решение министерства.

– Это кто же такое придумал там? Что за камикадзе? А он понимает, что девочки могут его в темном переулке встретить и… переспать с ним, – шутят актеры Дизель шоу.

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Еще больше удивило тренера то, что сборную по тяжелой атлетике хотели расформировать в пользу сборной по стриптизу.

Когда об этом узнали девушки, то продемонстрировали, что могут заниматься не только тяжелой атлетикой.

К слову, в Дизель шоу также показывали, к чему может привести зависимость от соцсетей, а в частности от Instagram.