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Сам имплементируй. Сначала ты: реакция сети на нормандский саммит

Переговоры в нормандском формате не принесли ощутимого результата для урегулирования ситуации на Донбассе, считают пользователи соцсетей.

Сам имплементируй. Сначала ты: реакция сети на нормандский саммит

Встреча в нормандском формате в Париже, прогнозируемо, стала топ-темой обсуждения в соцсетях.

Подавляющее большинство комментаторов считают, что переговоры особенного прогресса не принесли.

Сам имплементируй. Сначала ты: реакция сети на нормандский саммит / 7 фотографий

Не обошлось и без “народных юмористов”, которые решили подшутить над тем, как президент Владимир Путин ходил в туалет в сопровождении шести охранников.


Читайте: Как прошла встреча в нормандском формате – главное коротко

Напомним, встреча в нормандском формате при участии президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации состоялась в Париже 9 декабря.

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