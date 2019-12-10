Переговоры в нормандском формате не принесли ощутимого результата для урегулирования ситуации на Донбассе, считают пользователи соцсетей.

Встреча в нормандском формате в Париже, прогнозируемо, стала топ-темой обсуждения в соцсетях.

Подавляющее большинство комментаторов считают, что переговоры особенного прогресса не принесли.



























Сам имплементируй. Сначала ты: реакция сети на нормандский саммит / 7 фотографий

Не обошлось и без “народных юмористов”, которые решили подшутить над тем, как президент Владимир Путин ходил в туалет в сопровождении шести охранников.

Помните, в далеком 1999-м один великий лидер обещал мочить террористов в сортире? Прошло 10 лет. Так вот. Теперь он ходит в туалет с шестью телохранителями pic.twitter.com/3ECCaWFezK — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 10, 2019



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Напомним, встреча в нормандском формате при участии президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации состоялась в Париже 9 декабря.