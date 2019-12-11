Встречу Путина и Зеленского прервал проголодавшийся Макрон – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон прервал встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже из-за того, что проголодался.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского могла длиться еще долго, но в один момент к ним якобы зашел глава Франции Макрон и позвал ужинать, потому что устал ждать.

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– Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: “Все, хватит! Пора ужинать…” То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом, и он по-хозяйски распорядился их двусторонней встречей, – говорится в материале.

Напомним, встреча в нормандском формате в Париже стала топ-темой обсуждения в соцсетях. Большинство комментаторов считают, что переговоры особенного прогресса не принесли.