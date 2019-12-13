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Факты / LOL

В Калифорнии пляж засыпало “рыбами-пенисами”

На пляж в Калифорнии выбросило тысячи морских червей, которые похожи на мужской половой орган.

На пляж у США выбросило тысячи морских червей, похожих на половой орган

После штормов в Северной Калифорнии тысячи розовых, пульсирующих, фаллических существ выбросило на пляж возле Сан-Франциско.

Этих морских червей часто называют рыбой-пенисом.

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Они обычно зарываются в норы, но крупные волны смыли верхние слои песка.

Эти фаллические организмы довольно распространены вдоль западного побережья Северной Америки, но они проводят всю свою жизнь норах под песком, поэтому мало кто из пляжников знает об их существовании.

В Калифорнии пляж засыпало “рыбами-пенисами” / 5 фотографий

Ранее ученые из Новой Зеландии выдвинули предположение, что легендарная существо, известное как Несси, было не рептилией, а гигантской рыбой. Для своего исследования они взяли 250 проб воды в разных частях озера.

Источник: The Guardian

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