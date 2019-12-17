Под Верховной Радой проходят массовые митинги из-за рынка земли. Однако это не мешает одной женщине делать на этом, пусть маленький, но все же бизнес.

В сети опубликовали фотографию женщины, которая продает кофе и вкусности под Верховной Радой.

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Все бы ничего, но в этот момент под парламентом проходят митинги против рынка земли. Дело дошло даже до столкновений между протестующими и правоохранителями.

– Бизнес под Радой не спит, – подписал фото журналист Тимофей Сорокин.

Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.