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Факты / LOL

Как защитить елку на Новый год от кота: 10 способов

Факты ICTV предлагают 10 методов, как защитить новогоднюю елку от пушистых домашних любимцев.

Как защитить елку на Новый год от кота: 10 способов

Владельцы кошек точно знают, что уцелевшая новогодняя елка – это настоящий подвиг. Ведь, пожалуй, каждый котенок хотя бы раз в жизни пытался атаковать ее.

А все потому, что домашние любимцы любят новогодние игрушки, пушистые ветви и гирлянды. Поэтому они легко могут превратить новогоднюю красавицу в настоящую катастрофу.

Но это не значит, что нужно отказываться от главного атрибута Нового года – пышнозеленой красавицы.

Факты ICTV собрали 10 фото, которые могут помочь вам спасти новогоднюю елку от кота-хулигана. Здесь есть как забавные способы, так и наиболее радикальные.

Среди самых популярных вариантов оказались такие:

  • украсить елку только сверху;
  • поставить кактус вместо новогодней красавицы;
  • защитить дерево пылесосами.
Как защитить елку на Новый год от кота: 10 способов / 10 фотографий

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Если же вы решили не рисковать, то Факты ICTV подготовили для вас 12 креативных идей, чем заменить елку на Новый год 2020.

Фото: Dreamstime

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