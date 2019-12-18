Как защитить елку на Новый год от кота: 10 способов

Факты ICTV предлагают 10 методов, как защитить новогоднюю елку от пушистых домашних любимцев.
Владельцы кошек точно знают, что уцелевшая новогодняя елка – это настоящий подвиг. Ведь, пожалуй, каждый котенок хотя бы раз в жизни пытался атаковать ее.
А все потому, что домашние любимцы любят новогодние игрушки, пушистые ветви и гирлянды. Поэтому они легко могут превратить новогоднюю красавицу в настоящую катастрофу.
Но это не значит, что нужно отказываться от главного атрибута Нового года – пышнозеленой красавицы.
Факты ICTV собрали 10 фото, которые могут помочь вам спасти новогоднюю елку от кота-хулигана. Здесь есть как забавные способы, так и наиболее радикальные.
Среди самых популярных вариантов оказались такие:
- украсить елку только сверху;
- поставить кактус вместо новогодней красавицы;
- защитить дерево пылесосами.
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Если же вы решили не рисковать, то Факты ICTV подготовили для вас 12 креативных идей, чем заменить елку на Новый год 2020.