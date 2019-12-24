В Бразилии выпустили рекламу презервативов с Путиным

Бразильская студия Platinum Studio создала социальную рекламу презервативов с президентом РФ Владимиром Путиным.
Бразильская студия Platinum Studio создала довольно необычную и провокационную рекламу презервативов.
Главная роль в ней досталась президенту России Владимиру Путину.
На изображении президент РФ находится в резиновом изделии, которое полностью закрыто.
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Путин пытается выбраться из презерватива, используя приемы дзюдо, но у него ничего не получается.
Изображение является частью проекта Некоторые люди никогда не должны были рождаться.
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Художники из студии Platinum Studio уже не первый раз создают провокационную рекламу с использованием указанного слогана и образов известных политиков.
На предыдущих изображениях в презервативах оказались президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
К слову, во время открытия памятника писателю Данилу Гранину в Санкт-Петербурге Владимира Путина “спрятали” за стеклянной завесой.
Фото: Platinum_fmd