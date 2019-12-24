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В Бразилии выпустили рекламу презервативов с Путиным

Бразильская студия Platinum Studio создала социальную рекламу презервативов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Володимир Путін

Бразильская студия Platinum Studio создала довольно необычную и провокационную рекламу презервативов.

Главная роль в ней досталась президенту России Владимиру Путину.

На изображении президент РФ находится в резиновом изделии, которое полностью закрыто.

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Путин пытается выбраться из презерватива, используя приемы дзюдо, но у него ничего не получается.

Изображение является частью проекта Некоторые люди никогда не должны были рождаться.

 

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Публикация от platinum fmd (@platinum_fmd)

Художники из студии Platinum Studio уже не первый раз создают провокационную рекламу с использованием указанного слогана и образов известных политиков.

На предыдущих изображениях в презервативах оказались президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

К слову, во время открытия памятника писателю Данилу Гранину в Санкт-Петербурге Владимира Путина “спрятали” за стеклянной завесой.

Фото: Platinum_fmd

Фото: Dreamstime

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