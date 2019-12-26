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В России мужчина “забеременел” после перелома руки

В Новгородской области мужчина пришел в больницу за справкой для операции по удалению пластины из руки и узнал, что находится в положении.

беременный мужчина

В городе Боровичи Новгородской области в России мужчина пришел в больницу, чтобы получить справку для операции по удалению пластины из руки.

Врачи написали в справке, что он находится на 27-й неделе беременности.

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Фото с диагнозом выложила в интернет жена “беременного” Виктория.

– Хорошо, что муж по интернету не лазит, а то ругался бы на меня, что такую огласку дала, — сказала она.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что сотрудники фермы совместно с IT-специалистами решили изучить влияние виртуальной реальности на производительность коров и адаптировали для них VR-очки. Архитекторы виртуальной реальности создали специально для коров программу имитации летнего поля.

Источник: Lshot

Фото: Dreamstime

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