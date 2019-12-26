Волга с ящиками советской водки: на Полтавщине нашли “капсулу времени”

В Полтавской области был найден автомобиль Волга с ящиками советской водки и сгущенки.

В Полтавской области обнаружили брошенный автомобиль Волга ГАЗ-24−10 1989 года, внутри которого были несколько ящиков с водкой из СССР.

Авто было обнаружено в гараже, куда его пригнан в начале 2000-х годах высокопоставленный милиционер. Он купил машину и оставил “на черный день”. Ездил на автомобиле ВАЗ-2106.

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Волга хорошо сохранилась. В комплекте к ней обнаружили оптику, амортизаторы, рессоры, карбюратор, помпу. Ее пробег составляет всего лишь 844 км.

Внутри автомобиля была найдена личная “капсула времени”. В салоне авто находились банки советской сгущенки и четыре ящика водки, которые были произведены в 80-х годах.

К слову, 18 декабря в селе Большой Дальник Беляевского района Одесская области на территории школы саперы обнаружили 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой. Были найдены артиллерийские снаряды калибром 45 мм – 271 единица, ручные гранаты – 21 единица и взрыватели – 54 единицы.

Источник: Roma Urraco