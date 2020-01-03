В РФ бездомный с круглосуточным абонементом отсудил у спорт-клуба $2 тыс.

В России мужчина без определенного места жительства купил круглосуточный абонемент в фитнес-клуб, а когда его выгнали, отсудил у сети более $2 тыс.

Тимирязевский суд Москвы и Мосгорсуд обязали сеть фитнес-клубов Paris Life выплатить бездомному, купившему круглосуточный абонемент, компенсацию в размере более 140 тыс. рублей (более $2 тыс.).

В 2017 году бездомный купил круглосуточный годовой абонемент в одном из фитнес-клубов и арендовал там шкафчик для вещей, чтобы пережить зимние холода.

Он рассказал, что договорился с администрацией, что будет приходить ночью. Так он провел в клубе полгода, но из-за скандалов с посетителями и персоналом ему сократили время посещения с 00.00 до 7.00.

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В 2018 году его карту заблокировали, а шкафчик вскрыли, объяснив это нарушением правил посещения клуба. В шкафчике был обнаружен мусор и грязную одежду.

Мужчина утверждал, что там хранились его вещи на несколько десятков тысяч рублей.

В ноябре 2018 года он опять купил абонемент сети, но в другом центре. В этот раз он смог прийти в клуб только два раза. Фитнес-клуб опять расторг с ним договор и вскрыл шкафчик. Тогда мужчина обратился в суд, потребовав вернуть ему стоимость карты, неустойку, 150 тыс. рублей за пропавшие вещи и полмиллиона рублей за физические и моральные страдания.

В конце 2019 года суд решил, что договор клуба ущемляет права бездомного, а нарушение порядков фитнес-центра не доказано. Согласно постановлению, мужчине должны выплатить 111 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

К слову, житель Далласа Джонатан Колниак отсудил у бывшего работодателя Джеймса Баленги $1 млн благодаря договору, подписанному на салфетке во время вечеринки.

Источник: Legal.Report