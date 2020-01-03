Ужасы Трампа и дефляция. Хорошо ли вы разбираетесь в политических терминах (ТЕСТ)

Насколько богат ваш политический словарь, а чувство юмора на высоте, можно узнать благодаря тесту от Фактов ICTV.

В новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский упомянул, что его предшественники часто обращались к гражданам, используя сложные политологические термины, а люди, мол, не знают их значения.

Возможно мы оптимисты, но думаем, что многие обладают базовыми знаниями из политического словаря.

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Вместе с тем, доверяй, но проверяй. Для этого Факты ICTV создали тест на знание элементарных политических терминов.

Только играть необходимо по честно и Google отложить подальше.

Также Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.