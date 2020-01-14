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Винник пришел за покупками: реакция соцсетей на потоп в Ocean Plaza

Потоп в Ocean Plaza временно остановил работу торгового центра, а также движение транспорта возле него.

Семь человек оказались в больницах из-за ожогов, полученных в результате прорыва теплосети возле Ocean Plaza.

Читайте: Люди выбивали витрины, чтобы спастись из Ocean Plaza

Несмотря на это, в социальных сетях преобладают комментарии с острыми шутками и мемами.

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на аварию в Ocean Plaza.






Напомним, вечером 13 января в Киеве Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. Также произошел провал асфальтового покрытия рядом с ТРЦ.

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