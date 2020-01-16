Пользователи сети взорвали Google своими запросами Кадыров умер. В поисковых трендах он появился еще 15 января, но и сегодня позиций не сдает.

Однако дыма без огня не бывает, причиной этому послужила новость от 15 января о назначении исполняющего обязанности руководителя Чечни (РФ) Муслима Хучиева на период временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова.

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Именно такое распоряжение опубликовано правительственных на сайтах республики.

В пресс-службе Кадырова уточнили, что чеченский лидер жив, просто проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, и что якобы это обычная практика.

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