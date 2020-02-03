Полицейские не могли разнять пару, которая занималась сексом на пляже

Инцидент произошел на побережье популярного острова Боракай с 26-летними путешественниками из Британии и Австралии.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов о непристойном поведении пары, попытались их разнять. Однако туристы были слишком пьяными и не замечали полицейских.

По словам полицейских, туристы пытались продолжить заниматься сексом, даже когда на них надели кандалы и посадили в полицейский автомобиль, а затем и в камеру в участке.

– Их не смущало то, что на них смотрят. Грудь женщины и гениталии мужчины были полностью обнажены. Они были настолько увлечены друг другом, что не замечали происходящего вокруг, – рассказал капрал Джоэл Бангаора.

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Оба туриста были арестованы и выпущены под залог до заседания суда.

К слову, ранее мы писали, где можно заняться публичным сексом и что говорит закон.