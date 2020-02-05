В украинском учебнике по географии нашли карту из фэнтэзи-игры Skyrim

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной фэнтэзи-игры The Elder Scrolls V Skyrim.

Об этом рассказал сооснователь образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Приймаченко.

Карта находится на 37 странице учебника География для шестого класса от авторов Пестушко и Уваровой, который был выпущен в 2014 году.

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По его словам, оба учебника рекомендованы Министерством образования и оба изданы за государственный счет.

– А вы говорите, украинскому образованию инноваций не хватает! – написал он.

К слову, Skyrim – ролевая фэнтэзи-игра. Действия разворачиваются в городе Скайрим на вымышленном материке Тамриэль. Главный герой должен остановить возвращение драконов и сразить могущественного Алдуина.

Напомним, издатели украинского учебника истории для 10 класса добавили в один из разделов фотожабу с актером Киану Ривзом. Ошибку на 58 странице учебника 2018 года выпуска обнаружили пользователи сети. Вместо оригинального снимка рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке к фото прифотошопили грустного Ривза.