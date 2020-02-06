Народный депутат из депутатской группы За майбутнє Дмитрий Лубинец играл в шахматы на планшете во время рассмотрения проекта закона О рынке земли.

Недавно планшеты закупили для Верховной Рады в связи с переходом на электронный документооборот в парламенте.







Нардеп играл в шахматы во время рассмотрения законопроекта о рынке земли / 2 фотографии

Всего государство приобрело 528 таких планшетов, стоимость каждого из которых составляет более 26 тыс. грн.

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Рассмотрение законопроекта О рынке земли во втором чтении Верховная Рада начала 6 февраля в 16.00. В то же время, некоторые народные депутаты заблокировали президиум.

Во время заседания планировали рассмотреть более 4 тыс. поправок к указанному проекту закона. Однако этого не удалось достичь к моменту закрытия заседания Верховной Рады.

Ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ее народные депутаты готовы проголосовать за законопроект О рынке земли.

Фото: УНН