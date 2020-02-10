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Факты / LOL

137 рублей на путевку: телеведущую рассмешило повышение льгот в РФ

Ведущая Вести: Приморье рассмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3%. Запись происходила не в прямом эфире, но распространилась по сети.

Во время сюжета ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий и другие получающие льготы россияне могут потратить 1 155 рублей. В частности, около 900 рублей – на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий и 127,7 рубля – на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

После слов о 127 рублях ведущая не смогла удержаться и начала громко смеяться. Она, извинилась перед коллегами и попыталась унять смех.

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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ… ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)

К слову, британский репортер Sky News Тамара Коэн исчезла из кадра во время прямого эфира съемок.

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