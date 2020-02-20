Эвакуация украинцев из Ухани вызвала настоящий ажиотаж среди населения. По стране прокатились протесты против людей, которые возвращаются из Китая.

Протестующие блокируют дороги, свозят шины к госпиталям и устраивают панику в социальных сетях.

На эвакуацию украинцев из Ухани взгляды кардинально разделились – одни категорически против, а другие недоумевают, как украинцы могут так относится к своим соотечественникам.

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Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на эвакуацию украинцев из Китая.





На задньому плані Нові Санжари

На передньому плані коронавірус pic.twitter.com/xdD5iB1dWe — Султан Тернополя (@SultanTernopil) February 20, 2020









К слову, в Полтавской области возле Медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары начали собираться люди, чтобы не допустить размещения украинцев, которых эвакуировали из Ухани.