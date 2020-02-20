PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Движение сопротивления коронавирусу: реакция соцсетей на эвакуацию из Китая

Эвакуация украинцев из Ухани вызвала настоящий ажиотаж среди населения. По стране прокатились протесты против людей, которые возвращаются из Китая.

Протестующие блокируют дороги, свозят шины к госпиталям и устраивают панику в социальных сетях.

На эвакуацию украинцев из Ухани взгляды кардинально разделились – одни категорически против, а другие недоумевают, как украинцы могут так относится к своим соотечественникам.

Читайте: Не паниковать! Глава Полтавской ОГА Синегубов приехал в Новые Санжары

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на эвакуацию украинцев из Китая.

Эвакуация украинцев из Уханя: реакция соцсетей







Эвакуация украинцев из Уханя: реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя: реакция соцсетей



К слову, в Полтавской области возле Медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары начали собираться люди, чтобы не допустить размещения украинцев, которых эвакуировали из Ухани.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка