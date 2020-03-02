Ловили стюардессы: в салон индийского самолета залетели голуби

В Индии на борт пассажирского самолета случайно залетели голуби.
Удивлены люди начали снимать птиц на видео.
Индийский журналист Нирная Капура распространил ролик в своем Twitter.
#Shocking बर्ड-हिट की समस्या से जूझ रहे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 28 फरवरी को जयपुर, उड़ने के लिए तैयार खड़े @goairlinesindia के विमान में दो कबूतर घुसे। कुछ दिन पहले भी यहां बर्ड-हिट के वजह से #goair के विमान के इंजन में आग लग गयी थी। @indiatvnews @AAI_Official @DGCAIndia https://t.co/u9WfJ0mbWN pic.twitter.com/TXMSex4lf5
— Nirnay Kapoor (@nirnaykapoor) February 29, 2020
Читайте: Снял с бортпроводника брюки: в США дебошир экстренно “посадил” самолет
На кадрах заметно двух голубей, которые летали в салоне самолета. Стюардессы пытались поймать пернатых пассажиров.
Представители индийской авиакомпании GoAir извинились за странный инцидент. Из-за голубей лайнер прилетел с опозданием на полчаса.
Ранее Факты ICTV рассказывали историю украинки, которая приняла роды у таиландки на борту самолета Qatar Airways.