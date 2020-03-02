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Факты / LOL

Ловили стюардессы: в салон индийского самолета залетели голуби

В Индии на борт пассажирского самолета случайно залетели голуби.

Удивлены люди начали снимать птиц на видео.

Индийский журналист Нирная Капура распространил ролик в своем Twitter.

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На кадрах заметно двух голубей, которые летали в салоне самолета. Стюардессы пытались поймать пернатых пассажиров.

Представители индийской авиакомпании GoAir извинились за странный инцидент. Из-за голубей лайнер прилетел с опозданием на полчаса.

Ранее Факты ICTV рассказывали историю украинки, которая приняла роды у таиландки на борту самолета Qatar Airways.

Фото: Dreamstime

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