Министр МВД Германии не пожал руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер решил не пожимать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за продолжающейся вспышки коронавируса.

По его словам, он перестал предлагать рукопожатия всем.

На видео Меркель сначала удивилась, но восприняла ситуацию с юмором.

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Позже она сказала, что со стороны Зеехофера отказаться от рукопожатий было “правильным решением”.

К слову, по состоянию на 2 марта в Германии 150 человек заразились коронавирусом. Более половины случаев зарегистрировано в районе Северный Рейн-Вестфалий. Здесь планируют закрить несколько школ и детских садов.

Источник: Channel 4 News