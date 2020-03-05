Я вложила столько любви! Американка 2 года ухаживала за искусственным растением

Американка Келли Вилкс купила суккулент 2 года назад и ухаживала за ним, как за обычным растением. Женщина поливала его, протирала листья и собиралась пересадить.

– Я изо всех сил старалась, чтобы он выглядел лучше, но он оказался полностью пластиковым! Я вытащила его из оригинального пластикового контейнера, в которым он был куплен, а он оказался приклеенным сверху на пенополистироле с песком. Я чувствую, что эти два года были ложью, – сказала она.

По словам женщины, у нее был график полива, и она никому не доверяла это делать.

Читайте: Британка вышла замуж за дерево и взяла его фамилию

– Я вложила столько любви в это растение! – сказала Вилкс.

Ранее Факты ICTV писали, что британка Паскаль Селлик, которая живет в городе Эксетер, приняла решение “выйти замуж” за свое одеяло.