Я вложила столько любви! Американка 2 года ухаживала за искусственным растением

Американка Келли Вилкс купила суккулент 2 года назад и ухаживала за ним, как за обычным растением. Женщина поливала его, протирала листья и собиралась пересадить.
– Я изо всех сил старалась, чтобы он выглядел лучше, но он оказался полностью пластиковым! Я вытащила его из оригинального пластикового контейнера, в которым он был куплен, а он оказался приклеенным сверху на пенополистироле с песком. Я чувствую, что эти два года были ложью, – сказала она.
По словам женщины, у нее был график полива, и она никому не доверяла это делать.
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– Я вложила столько любви в это растение! – сказала Вилкс.
Ранее Факты ICTV писали, что британка Паскаль Селлик, которая живет в городе Эксетер, приняла решение “выйти замуж” за свое одеяло.
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