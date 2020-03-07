Все для себя: как ведут себя мужчины 8 марта – Дизель шоу

Мужская половина актеров Дизель шоу вышла на сцену с песней Как обычно! Все – для себя!

– Водки большой стакан залпом я выпью сам! Я ей куплю диван и полежу там сам! А покурить кальян я выбираю сам! Ей подарю я сам поход по зубным врачам! Мыло – к ее ногам, ботокс – к ее губам! – так они высмеяли мужское представление о том, что женщины хотят получить в подарок на 8 марта.

Женская половина достойно ответила – Вика, Яна и Маруся спели свою песню:

– Розы и ресторан – очень дешевый план, сертификат к трусам можем оставить вам! Плойку, ютюг, крема – это я куплю сама. Нужно всем женщинам ваше внимание!

Читайте: Блондинка из Дизель Шоу Яна Глущенко поразила фигурой после родов

Напомним, на весенний сезон команда Дизель шоу подготовила десятки новых номеров.