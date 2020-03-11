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Никакой паники — туалетная бумага в изобилии: реакция соцсетей на карантин в Киеве

В Украине вводится карантин из-за распространения коронавируса.

Решение об общенациональном карантине было принято на заседании Кабинета министров Украины 11 марта.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко ввел карантин в столице. Это вызвало неоднозначную реакцию соцсетей. Многие восприняли с юмором, а другие уверены, что все это лишнее и точно неэффективно.

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Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на карантин в Украине 2020.


Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019. С 11 марта будут закрыты школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

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