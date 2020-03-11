В Украине вводится карантин из-за распространения коронавируса.
Решение об общенациональном карантине было принято на заседании Кабинета министров Украины 11 марта.
11 марта мэр Киева Виталий Кличко ввел карантин в столице. Это вызвало неоднозначную реакцию соцсетей. Многие восприняли с юмором, а другие уверены, что все это лишнее и точно неэффективно.
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Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на карантин в Украине 2020.
В Киеве карантин. Закрываются учебные заведения, развлекательные зоны, отменяются КОНЦЕРТЫ, конференции и пр.
Ок, ребят, было приятно с вами всеми, но мне пора: pic.twitter.com/JlO3HHwGHm
— ✨ (@krematoriiy) March 11, 2020
Карантин вводять в школах і дитсадках, але не для підприємств, тобто купа народу буде змушена брати дітей з собою на роботу. 10 з 10
— Віддавай леве, лепреконе! (@YarLP) March 11, 2020
В Киеве вводят карантин. Закроются школы и детские сады, развлекательные центры, кинотеатры…
Маршрутки ходить будут, вокзалы и аэропорты тоже будут работать!
А я повторюсь, что нужно под видом борьбы с коронавирусом полностью перекрыть сообщение с рашкой!
— Атипичный журналист (@jyrnalist) March 11, 2020
я из киевской области где мой карантин.
— ева хøсайфу (@xosaifu) March 11, 2020
В Киеве ввели карантин .
В Мариуполе все спокойно , никакой паники и тревоги .
Туалетная бумага в изобилии .
— Хеl (@inellis09) March 11, 2020
А чого взагалі через карантин кіпіш? Можна подумати, ви, крім Сільпо, кудись з дому виходите.
— Єноти та таски (@lemonraccoon) March 11, 2020
Не трогай, это на карантин
— За сорок гривень антивірус (@Hren_Rov) March 11, 2020
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019. С 11 марта будут закрыты школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.