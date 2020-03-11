В Украине вводится карантин из-за распространения коронавируса.

Решение об общенациональном карантине было принято на заседании Кабинета министров Украины 11 марта.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко ввел карантин в столице. Это вызвало неоднозначную реакцию соцсетей. Многие восприняли с юмором, а другие уверены, что все это лишнее и точно неэффективно.

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Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на карантин в Украине 2020.

В Киеве карантин. Закрываются учебные заведения, развлекательные зоны, отменяются КОНЦЕРТЫ, конференции и пр. Ок, ребят, было приятно с вами всеми, но мне пора: pic.twitter.com/JlO3HHwGHm — ✨ (@krematoriiy) March 11, 2020

Карантин вводять в школах і дитсадках, але не для підприємств, тобто купа народу буде змушена брати дітей з собою на роботу. 10 з 10 — Віддавай леве, лепреконе! (@YarLP) March 11, 2020

В Киеве вводят карантин. Закроются школы и детские сады, развлекательные центры, кинотеатры… Маршрутки ходить будут, вокзалы и аэропорты тоже будут работать! А я повторюсь, что нужно под видом борьбы с коронавирусом полностью перекрыть сообщение с рашкой! — Атипичный журналист (@jyrnalist) March 11, 2020

я из киевской области где мой карантин. — ева хøсайфу (@xosaifu) March 11, 2020

В Киеве ввели карантин .

В Мариуполе все спокойно , никакой паники и тревоги .

Туалетная бумага в изобилии . — Хеl (@inellis09) March 11, 2020

А чого взагалі через карантин кіпіш? Можна подумати, ви, крім Сільпо, кудись з дому виходите. — Єноти та таски (@lemonraccoon) March 11, 2020

Не трогай, это на карантин — За сорок гривень антивірус (@Hren_Rov) March 11, 2020

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019. С 11 марта будут закрыты школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.