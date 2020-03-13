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Факты / LOL

Лифчики, прокладки, туалетная бумага: чем заменяют маски от коронавируса

После объявления пандемии коронавируса ежедневно в мире регистрируют сотни новых случаев заболевания.

Пока в аптеках заканчиваются медицинские маски, люди продолжают шутить.

Факты ICTV собрали лучшие фото из соцсетей, чем можно заменить медицинские маски для защиты от коронавируса.

Лифчики, прокладки, туалетная бумага: чем заменяют маски от коронавируса / 4 фотографии

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Хотя в ВОЗ давно опровергли слухи о том, что домашние любимцы могут быть носителями Covid-19, защитные маски им очень к лицу.

Лифчики, прокладки, туалетная бумага: чем заменяют маски от коронавируса / 5 фотографий

Напоминаем, с 12 марта из-за коронавируса в Украине был объявлен карантин. Факты ICTV рассказали, какие ограничительные меры в городах Украины будут проведены в ближайшее время.

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