







Лифчики, прокладки, туалетная бумага: чем заменяют маски от коронавируса / 4 фотографии

Читайте: Антисептик для рук в домашних условиях: топ-3 рецепта

Хотя в ВОЗ давно опровергли слухи о том, что домашние любимцы могут быть носителями Covid-19, защитные маски им очень к лицу.