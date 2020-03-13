После объявления пандемии коронавируса ежедневно в мире регистрируют сотни новых случаев заболевания.
Пока в аптеках заканчиваются медицинские маски, люди продолжают шутить.
Факты ICTV собрали лучшие фото из соцсетей, чем можно заменить медицинские маски для защиты от коронавируса.
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Лифчики, прокладки, туалетная бумага: чем заменяют маски от коронавируса / 4 фотографии
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Хотя в ВОЗ давно опровергли слухи о том, что домашние любимцы могут быть носителями Covid-19, защитные маски им очень к лицу.
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Лифчики, прокладки, туалетная бумага: чем заменяют маски от коронавируса / 5 фотографий
Напоминаем, с 12 марта из-за коронавируса в Украине был объявлен карантин. Факты ICTV рассказали, какие ограничительные меры в городах Украины будут проведены в ближайшее время.Теги: Коронавірус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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