Из-за угрозы распространения Covid-19 Украина ввела карантин, что повлекло за собой появление новых шуток и мемов про коронавирус в сети.

Украинцы не избежали паники, покупая многомесячные запасы соли, гречки и туалетной бумаги.

Такая общественная реакция добавила больше юмора в ситуацию с карантином.

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Факты ICTV публикуют лучшие мемы про коронавирус и карантин из соцсетей.