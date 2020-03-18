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Факты / LOL

Давай уже после карантина: реакция соцсетей на коронавирус в Украине

Из-за угрозы распространения Covid-19 Украина ввела карантин, что повлекло за собой появление новых шуток и мемов про коронавирус в сети.

Украинцы не избежали паники, покупая многомесячные запасы соли, гречки и туалетной бумаги.

Такая общественная реакция добавила больше юмора в ситуацию с карантином.

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Факты ICTV публикуют лучшие мемы про коронавирус и карантин из соцсетей.

Давай уже после карантина: реакция соцсетей на коронавирус в Украине / 9 фотографий

После объявления карантина Факты ICTV следят за ситуацией и продолжают публиковать последние новости и все, что нужно знать о карантине в Украине.

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